Из Ирака в Сирию двинулась колонна американской военной техники

12:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Колонна боевой техники американской армии, состоящей из нескольких десятков транспортов, направилась из Ирака в Сирию. Об этом в воскресенье сообщил телеканал "Скай ньюс - Арабия".

По его сведениям, "американская военная колонна отправляется из Ирака на сирийскую территорию". Указывается, что в колонне находится более 50 единиц военной техники.

В минувший вторник помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты не собираются вмешиваться в ситуацию на земле в сирийской провинции Идлиб, хотя обеспокоены происходящим в регионе.