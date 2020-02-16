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НОВОСТИ

Из Ирака в Сирию двинулась колонна американской военной техники

12:50 16.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Колонна боевой техники американской армии, состоящей из нескольких десятков транспортов, направилась из Ирака в Сирию. Об этом в воскресенье сообщил телеканал "Скай ньюс - Арабия".

По его сведениям, "американская военная колонна отправляется из Ирака на сирийскую территорию". Указывается, что в колонне находится более 50 единиц военной техники.

В минувший вторник помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты не собираются вмешиваться в ситуацию на земле в сирийской провинции Идлиб, хотя обеспокоены происходящим в регионе.

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