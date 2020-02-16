Европа должна отказаться от принципа единогласия - Боррель

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что Брюссель должен отказаться от принципа единогласия при принятии решений. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Нам необходимо постепенно делать шаги в сторону отказа от принципа единогласия. Например, если 25 стран выступают "за" (решение по какому-то вопросу - прим. ТАСС), то они должны быть в состоянии принять решение. Иначе наступит паралич", - сказал он.