Европа должна отказаться от принципа единогласия - Боррель
15:10 16.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что Брюссель должен отказаться от принципа единогласия при принятии решений. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Нам необходимо постепенно делать шаги в сторону отказа от принципа единогласия. Например, если 25 стран выступают "за" (решение по какому-то вопросу - прим. ТАСС), то они должны быть в состоянии принять решение. Иначе наступит паралич", - сказал он.
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