Погода в Москве 17 февраля: До 4-х градусов тепла, возможен дождь

07:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с небольшими осадками и плюсовая температура ожидают москвичей в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице температура воздуха составит от 2 до 4 градусов тепла, синоптики прогнозируют небольшие осадки. В ночь на вторник плюсовая температура сохранится, возможен небольшой дождь. Ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 7-12 м/с, местами возможны порывы до 20 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.