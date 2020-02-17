Погода в Москве 17 февраля: До 4-х градусов тепла, возможен дождь
07:15 17.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода с небольшими осадками и плюсовая температура ожидают москвичей в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице температура воздуха составит от 2 до 4 градусов тепла, синоптики прогнозируют небольшие осадки. В ночь на вторник плюсовая температура сохранится, возможен небольшой дождь. Ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 7-12 м/с, местами возможны порывы до 20 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.
НОВОСТИ
- 08:20 17.02.2020
- По всей китайской провинции Хубэй запрещено движение транспорта и пешеходов
- 08:00 17.02.2020
- Губернатор Кобзев: Недопустимо принимать какие-либо решения по озеру Байкал без учета наших жителей
- 07:36 17.02.2020
- СМИ узнали, какой результат хотели бы получить власти на голосовании по Конституции
- 07:10 17.02.2020
- Евросоюз сохраняет абсурдную увязку улучшения контактов с Россией и кризисом в Украине - Лавров
- 07:00 17.02.2020
- Столтенберг заявил, что у НАТО диалог с Россией существует
- 18:47 16.02.2020
- НАТО развивает партнерство с Кувейтом и Иорданией
- 17:08 16.02.2020
- Ле Дриан: На переговорах по торговле с Британией "мы будем рвать друг друга на части"
- 16:31 16.02.2020
- Украинские браконьеры по решению суда получили 10 суток ареста
- 15:10 16.02.2020
- Европа должна отказаться от принципа единогласия - Боррель
- 14:45 16.02.2020
- Глава МИД ФРГ сказал, что ждет нарушителей запрета поставки оружия в Ливию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать