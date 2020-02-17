Япония пока не подтвердила визит Абэ 9 мая в Москву - МИД РФ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия пока не получила от Японии подтверждение, что премьер-министр страны Синдзо Абэ посетит 9 мая Москву. Об этом сообщил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Не получили пока [подтверждение]. Мне не известно об этом", - сказал он.