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Япония пока не подтвердила визит Абэ 9 мая в Москву - МИД РФ

11:00 17.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия пока не получила от Японии подтверждение, что премьер-министр страны Синдзо Абэ посетит 9 мая Москву. Об этом сообщил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Не получили пока [подтверждение]. Мне не известно об этом", - сказал он.

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