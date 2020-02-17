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Ряд российских психологов написал открытое письмо в поддержку осужденных фигурантов дела "Сети"

12:32 17.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Группа российских психологов написала открытое письмо в поддержку осужденных фигурантов дела «Сети» (деятельность запрещена на территории РФ). Они требуют пересмотра этого дела, сообщил «МБХ медиа» активист Валерий Теневой. Авторы обращения отмечают, что «в 21 веке не может быть пыток и чудовищных бесчеловечных приговоров с такой слабой доказательной базой, основанных практически только на признаниях, добытых пытками». Психологи пишут, что они призваны помогать людям «быть психически здоровыми», но ситуация с делом «Сети» — «это шок» для россиян. «Она создает условия для насилия, угнетения и формирования опасных психологических проблем в нашем обществе», — заявили авторы письма. Обращение подписали порядка 140 человек (список пополняется), в основном это практикующие психологи.

В поддержку фигурантов дела «Сети», которые получили от шести до 18 лет колонии по обвинению в создании террористического сообщества, ранее выступили российские ученые, студенты, учителя, кинематографисты, правозащитники, писатели и журналисты.  Эхо Москвы

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