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НАТО не окажет Турции военной поддержки в Идлибе - источник

13:32 17.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО не намерена оказывать Анкаре военную поддержку в случае операции Турции на севере Сирии. Об этом сообщил ТАСС в понедельник дипломатический источник в миссии одной из стран альянса в Брюсселе.

"Страны НАТО не поддержат активацию Пятой статьи из-за гибели турецких военных в Идлибе в начале февраля, - подчеркнул он. - НАТО не рассматривает возможности предоставления военной помощи Турции в случае операции в этом регионе".

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