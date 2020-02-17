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НОВОСТИ

В Кремле отреагировали на мнение судьи КС РФ о незаконности создания СССР

14:12 17.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Кремль отреагировал на мнение судьи КС о незаконности создания СССР. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в администрации исходят из того, что Россия и де-юре и де-факто правопреемница Советского Союза.

«Это мнение члена Конституционного суда. Существует такая практика публикаций такого мнения. В данном случае мы оставляем это без комментариев», — сказал Песков журналистам во время телефонного брифинга.

По мнению судьи Константина Арановского, СССР был создан незаконно, Россия не должна считаться преемницей «репрессивно-террористических деяний» советской власти.  Говорит Москва

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