Роспотребнадзор предлагает ужесточить ответственность за нарушение карантина

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Роспотребнадзор захотел ужесточить ответственность за нарушение карантина. Ведомство готово внести предложения по изменению законодательства. Так главный санитарный врач Анна Попова сказала на парламентских слушаниях в Госдуме.

Этот вопрос возник после нескольких случаев бегства из больниц пациентов с подозрением на коронавирус. По действующему законодательству за это грозит штраф до 500 рублей. Говорит Москва