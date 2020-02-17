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НОВОСТИ

Роспотребнадзор предлагает ужесточить ответственность за нарушение карантина

15:12 17.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Роспотребнадзор захотел ужесточить ответственность за нарушение карантина. Ведомство готово внести предложения по изменению законодательства. Так главный санитарный врач Анна Попова сказала на парламентских слушаниях в Госдуме.

Этот вопрос возник после нескольких случаев бегства из больниц пациентов с подозрением на коронавирус. По действующему законодательству за это грозит штраф до 500 рублей.  Говорит Москва

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