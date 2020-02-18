Граждане ЕС стали чаще приезжать в Россию

11:00

В прошлом году Россию посетили на 41,5 тыс. больше граждан стран — членов Евросоюза, чем в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные пограничной службы ФСБ России, с которыми ознакомился RT.

Всего в 2019 году Россию посетили 4,75 млн граждан ЕС. Больше всего было граждан Финляндии (938,6 тыс. человек). Далее следуют граждане Германии (744,4 тыс.), Польши (680,3 тыс.), Эстонии (540 тыс.), Латвии (365,7 тыс.) и Литвы (254 тыс.).

В большинстве случаев граждане ЕС приезжали в Россию с деловым визитом (чуть более 2 млн человек). Ещё около 1,5 млн — в качестве туристов.

