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НОВОСТИ

В Конституции предлагают закрепить неприкосновенность бывших президентов

12:00 18.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Рабочая группа предлагает закрепить в Конституции России неприкосновенность бывших президентов, — рассказал один из сопредседателей Павел Крашенинников. Кроме того, есть предложение закрепить за президентом право распускать Госдуму, если она не утвердит более трети кабинета министров. Премьер-министру, его заместителям и федеральным министрам хотят запретить иметь счета в зарубежных банках.  Эхо Москвы

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