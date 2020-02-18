Зеленский собирает СНБО из-за обострения в Донбассе
12:20 18.02.2020 Источник: Интерфакс
Во вторник на заседании Совета национальной безопасности (СНБО) Украины будут приняты решения о дальнейших шагах Украины в связи с утренней атакой на позиции украинских военных в Донбассе, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным - так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины", - написал Зеленский на странице в Фейсбуке во вторник.
Ранее во вторник украинские военные сообщили о бое на линии разграничения в Донбассе. В штабе Операции объединенных сил Украины утверждают, что незаконные вооруженные формирования "перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения".
К настоящему времени, по информации из Киева, боестолкновение вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) завершилось, погиб один украинский военнослужащий, еще четверо ранены. "Подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.
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