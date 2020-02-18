Путин знает о реакции в обществе на приговор суда по "делу "Сети" - Песков
13:20 18.02.2020 Источник: Интерфакс
Президента РФ Владимира Путина информируют о реакции общественных, творческих, правозащитных организаций на приговор по уголовному делу "Сети" (террористическая организация - запрещена в РФ), а также публикации о возможных пытках, однако все эти вопросы должны быть рассмотрены в апелляционных судебных инстанциях, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Дело не в резонансе. Есть процедура апеллирования. Насколько я понимаю, апелляция подается по этому судебному решению. В данном случае нужно дождаться результатов апелляции", - сказал Песков во вторник журналистам, комментируя "дело "Сети", вызвавшее широкий общественный резонанс.
"Мы фиксируем сообщения СМИ, которые нам рассказывают о реакции тех или иных представителей (общества), мы принимаем это к сведению, но мы никоим образом не собираемся комментировать судебное решение", - отметил Песков.
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