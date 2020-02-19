Граждан Росси и СНГ сегодня отпускают из карантина под Тюменью по домам

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Карантинный период для россиян и граждан стран СНГ, эвакуированных 5 февраля из китайской провинции Хубэй в реабилитационный центр под Тюменью, завершен, первые 62 человека оттуда отправляются в аэропорт, сообщила журналистам глава департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

"Сейчас мы увозим 62 наших гостя в аэропорт, они улетают рейсом на Москву. Дальше мы начинаем по времени вывозить наших гостей к поездам. Сегодня до конца дня все уедут туда, куда пожелают, либо поездом, либо самолетом", - сказала Куликова.