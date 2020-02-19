Россия приостановила въезд в страну граждан Китая
09:00 19.02.2020 Источник: Эхо Москвы
Россия приостановила въезд в страну граждан КНР. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что с завтрашнего дня в нашу страну не смогут въехать граждане Китая, которые намеревались пересечь границу в трудовых, частных, учебных и туристических целях.
Решение принято на фоне вспышки коронавируса.
В Китае число заразившихся достигло 75 тысяч человек. Погибли более двух тысяч, — сообщил госкомитет здравоохранения страны. Эхо Москвы
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