Объем мошеннических операций с банковскими счетами в 2019 г. достиг 6,4 млрд руб. - ЦБ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общий объем мошеннических операций с банковскими счетами, совершенных без согласия клиента, в 2019 г. составил более 6,4 млрд руб. Всего ЦБ РФ зафиксировал более 576,5 тыс. таких операций по счетам как физических, так и юридических лиц, следует из представленного на Уральском форуме обзора Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.

"В 2019 г. объем всех операций, совершенных без согласия клиентов - физических и юридических лиц - с использованием электронных средств платежа, составил 6 млрд 426,5 млн руб. Количество таких операций - 576 тыс. 566. Средняя сумма одной операции без согласия клиента по счетам физических лиц в 2019 г. составила 10 тыс. руб., юридических лиц - 152 тыс. руб.", - указано в отчете.