Искусственный интеллект в ЕС будет обучаться только на европейских ценностях - ЕК
16:00 19.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разработчики искусственного интеллекта (ИИ) в ЕС будут обязаны обучать свои системы только на основании информации и данных, "соответствующих европейским ценностям". Об этом заявила замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер в среду на пресс- конференции в Брюсселе, представляя подробности новой цифровой стратегии ЕС, которая ставит цель сделать Евросоюз мировым лидером в сфере создания искусственного интеллекта.
"Системы ИИ должны обучаться только на основании информации и данных, которые соответствуют европейским нормам и ценностям, при этом разработчик должен сохранять запись всей информации, использовавшейся в процессе обучения", - заявила она.
НОВОСТИ
- 17:00 19.02.2020
- Эстония отказалась ратифицировать пограничный договор с РФ - СМИ
- 16:32 19.02.2020
- В Екатеринбурге казаки начали выявлять признаки коронавируса у мигрантов из Китая
- 16:12 19.02.2020
- С 1 апреля в России социальные пенсии будут проиндексированы на 6%
- 15:32 19.02.2020
- Франция перестанет принимать иностранных имамов для службы в мечетях
- 15:12 19.02.2020
- Турция готова задействовать всю боевую мощь при операции в Идлибе - Эрдоган
- 15:00 19.02.2020
- Путин рассказал, что его зарплата - не самая большая в стране
- 14:52 19.02.2020
- До конца года бесплатным Wi-Fi обеспечат все крупные больницы Москвы
- 14:32 19.02.2020
- На борту круизного лайнера в Японии зафиксировано 79 новых случаев заражения коронавирусом
- 14:12 19.02.2020
- РФ поддерживает Сирию, которая отвечает на неприемлемые провокации в Идлибе - Лавров
- 14:00 19.02.2020
- РФ напечатает деньги для Венесуэлы - Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать