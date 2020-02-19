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Искусственный интеллект в ЕС будет обучаться только на европейских ценностях - ЕК

16:00 19.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разработчики искусственного интеллекта (ИИ) в ЕС будут обязаны обучать свои системы только на основании информации и данных, "соответствующих европейским ценностям". Об этом заявила замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер в среду на пресс- конференции в Брюсселе, представляя подробности новой цифровой стратегии ЕС, которая ставит цель сделать Евросоюз мировым лидером в сфере создания искусственного интеллекта.

"Системы ИИ должны обучаться только на основании информации и данных, которые соответствуют европейским нормам и ценностям, при этом разработчик должен сохранять запись всей информации, использовавшейся в процессе обучения", - заявила она.

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