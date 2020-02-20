Дмитрий Медведев заранее знал об отставке правительства - Путин

07:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства.

"У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем очень открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это обсуждали", - заявил глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". "Заранее обсуждали, и [Медведев] в курсе был того, что происходит", - подчеркнул Путин.

Президент не согласился с формулировкой, что отставка кабмина была своего рода спецоперацией. Однако не стал уточнять, кто еще, кроме него и Медведева, знал об этих планах и когда было принято соответствующее решение.