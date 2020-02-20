Путин о "тандеме" с Медведевым: Да ничего не распалось...

07:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин опроверг предположение, что его "тандем" с Дмитрием Медведевым распался.

"Да ничего не распалось, - заявил глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". - Мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем". "Он поменял направление своей деятельности. Это правда, это тоже естественно", - отметил Путин.