Путин пообещал помогать США в борьбе с террором

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин благодарен США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в РФ в конце 2019 года. Он заверил, что Москва также будет помогать Вашингтону в борьбе с террором.

"Благодаря своевременной информации, поступившей от ФБР США, 27 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге были задержаны два сторонника ИГИЛ (ИГ - запрещена на территории РФ), которые готовили кровавые теракты в новогодние праздники", - констатировал глава государства на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

"Безусловно, мы признательны нашим партнерам за такую поддержку, за профессиональную солидарность в борьбе с общей угрозой. Безусловно, будем отвечать им тем же", - заверил Путин.