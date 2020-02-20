Кремль проанализирует информацию об увеличении уголовных дел против бизнеса в РФ - Песков
16:00 20.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обратили внимание на информацию уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова об увеличении уголовных дел против бизнеса в России. По словам представителя Кремля, эти данные еще предстоит проанализировать.
"Мы, безусловно, обратили внимание на это сообщение. Это важная информация", - сказал Песков. "Эту информацию, безусловно, предстоит еще проанализировать", - сказал он, отвечая на вопрос, связана ли такая статистика с тем, что предприниматели нечистоплотно ведут дела, или же это свидетельство ужесточения уголовного преследования.
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