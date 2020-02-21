0
0
98
НОВОСТИ

Суд в Гааге рассмотрит украинский иск против РФ - глава МИД Украины

20:15 21.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Арбитражный суд Гааги сможет рассмотреть дело против России.

"Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов", - написал в среду Пристайко в "Твиттере".

"Это касается в первую очередь незаконного строительства Россией моста через Керченский пролив и незаконной остановки судов, следующих в украинские порты Мариуполь и Бердянск", - добавил он.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:45 21.02.2020
Решение о размещении комплекса Patriot в Турции пока не принято - американский чиновник
0
51
19:30 21.02.2020
Нападение в Полтаве на эвакуированных из Китая украинцев осудили в ООН
0
158
18:45 21.02.2020
Перед празднование 75-летием Победы по 26 городам РФ и Белоруссии пройдет поезд-музей
0
214
18:30 21.02.2020
Большинство жителей Подмосковья поддержали родительский контроль качества питания в школах
0
225
18:15 21.02.2020
Для оказания давления на РФ и КНР венесуэльская оппозиция хочет создать международные комиссии
0
258
17:40 21.02.2020
Глав МИД РФ, Пакистана и ЕС пригласили на церемонию подписания соглашения между США и талибами
0
295
17:12 21.02.2020
Минимальная инфляция среди стран БРИКС в 2019 году была зафиксирована в России
0
291
17:00 21.02.2020
В Екатеринбурге принудительно госпитализировали ребенка с подозрением на коронавирус
0
341
16:32 21.02.2020
Лишь 25% граждан Украины считают, что события в стране развиваются в правильном направлении - опрос
0
375
16:12 21.02.2020
Россия опровергает сообщения об огромном количестве беженцев, идущих из Сирии в Турцию
0
391

Возврат к списку