Суд в Гааге рассмотрит украинский иск против РФ - глава МИД Украины
20:15 21.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Арбитражный суд Гааги сможет рассмотреть дело против России.
"Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов", - написал в среду Пристайко в "Твиттере".
"Это касается в первую очередь незаконного строительства Россией моста через Керченский пролив и незаконной остановки судов, следующих в украинские порты Мариуполь и Бердянск", - добавил он.
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