Суд в Гааге рассмотрит украинский иск против РФ - глава МИД Украины

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Арбитражный суд Гааги сможет рассмотреть дело против России.

"Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов", - написал в среду Пристайко в "Твиттере".

"Это касается в первую очередь незаконного строительства Россией моста через Керченский пролив и незаконной остановки судов, следующих в украинские порты Мариуполь и Бердянск", - добавил он.