В Брюсселе возобновился экстренный саммит ЕС по бюджету на 2021-2027 годы

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа экстренного саммита Евросоюза по семилетнему бюджету сообщества на 2021-2027 годы, который начался в четверг, но был приостановлен из-за серьезных разногласий между странами- членами, вновь возобновилась. Об этом сообщил в пятницу журналистам на полях встречи представитель Евросовета Баренд Лейц.

"Заседание Евросовета по многолетнему бюджету началось", - сказал он.

Открывшийся в четверг экстренный саммит по бюджету был приостановлен спустя пять часов из-за серьезных разногласий между странами - членами ЕС. Изначально предполагалось, что саммит возобновится в 10:00 утра в пятницу по местному времени (12:00 мск).