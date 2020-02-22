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НОВОСТИ

Дыра в бюджете после выхода Британии помешала ЕС согласовать бюджет

08:30 22.02.2020 Источник: РБК

Главы стран Евросоюза на двухдневном саммите в Брюсселе не смогли согласовать бюджет сообщества на 2021-2027 годы. Об этом на пресс-конференции объявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, передает Reuters.

«К сожалению, нам не удалось достичь соглашения, — заявил он. — Мы очень много работали, но нам нужно больше времени».

Сложности с достижением соглашения связаны и с тем, что Евросоюз покинула Великобритания, которая имела вторую по величине (после Германии) экономику ЕС. После Brexit в бюджете образовалась дыра в размере €60–75 млрд.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о том, почему на переговорах не удалось достичь соглашения, заявила: «Это демократия. У нас 27 стран-членов с разными интересами».  РБК

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