Украинцев предупредили о снижении уровня пенсионного обеспечения
08:40 22.02.2020 Источник: Известия
Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что правительство страны предупреждает граждан о снижении уровня пенсионного обеспечения. Об этом стало известно в пятницу, 21 февраля.
По сообщению украинского издания «Обозреватель», пенсионные отчисления для 82% пожилых граждан Украины не превышают сумму размером 4000 гривен (около 10 474 рублей). Таким образом, большинство украинцев получают пенсию ниже прожиточного минимума.
Замминистра объяснила сложившуюся ситуацию ограниченными ресурсами солидарной пенсионной системы из-за нехватки средств и высокой долей теневой занятости. По ее словам, лишь 5% работающих участвуют в системе негосударственного обеспечения. Всё это приведет к снижению размера пенсий в будущем, констатировала Ненюченко.
6 февраля украинские власти анонсировали масштабную проверку социальных выплат для жителей Донбасса из-за пророссийских симпатий. Известия
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