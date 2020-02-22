Пентагон собирается занять атакующую позицию в киберсфере
17:30 22.02.2020 Источник: Газета.Ru
Министерство обороны США предлагает перейти на атакующую стратегию в киберсфере, заявил глава ведомства Марк Эспер в ходе пресс-конференции. Стенограмма встречи министра с прессой опубликована на сайте Пентагона.
Соединенным Штатам необходимо больше «играть в атакующей манере», отметил Эспер. Он подчеркнул, что действующий президент США Дональд Трамп предоставил министерству необходимые полномочия не только для защиты от киберугроз, но и для ответа на них.
Глава Пентагона также отметил значительные кибервозможности России. Он добавил, что российская сторона использует их для вмешательства в дела других стран.
В частности, Эспер затронул тему кибератак на грузинские сайты, в которых обвиняется Россия. Он подтвердил готовность США оказывать помощь партнерам для противодействия российскому вмешательству. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 18:00 22.02.2020
- Зеленский пообещал наказать всех причастных к организации массовых беспорядков в Новых Санжарах
- 17:00 22.02.2020
- Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах ИГ в Сирии
- 16:00 22.02.2020
- Twitter приостановит работу 70 аккаунтов, связанных с президентской кампанией Блумберга
- 15:00 22.02.2020
- Си Цзиньпин поблагодарил Билла Гейтса за помощь в борьбе с распространением коронавируса
- 14:00 22.02.2020
- Посольство РФ потребовало у властей Италии разъяснений в связи с обысками у биатлонистов
- 13:00 22.02.2020
- Представление о массовом алкоголизме русской деревни начала XX века сильно преувеличено - исследование
- 12:30 22.02.2020
- HBO снимет новый эпизод сериала "Друзья"
- 12:00 22.02.2020
- Марионетка Путина вновь принимает российскую помощь - Клинтон
- 11:30 22.02.2020
- Правительство отменило советскую норму о молоке "за вредность"
- 11:00 22.02.2020
- Путин потребовал в два раза увеличить охват антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать