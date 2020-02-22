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НОВОСТИ

Пентагон собирается занять атакующую позицию в киберсфере

17:30 22.02.2020 Источник: Газета.Ru

Министерство обороны США предлагает перейти на атакующую стратегию в киберсфере, заявил глава ведомства Марк Эспер в ходе пресс-конференции. Стенограмма встречи министра с прессой опубликована на сайте Пентагона.

Соединенным Штатам необходимо больше «играть в атакующей манере», отметил Эспер. Он подчеркнул, что действующий президент США Дональд Трамп предоставил министерству необходимые полномочия не только для защиты от киберугроз, но и для ответа на них.

Глава Пентагона также отметил значительные кибервозможности России. Он добавил, что российская сторона использует их для вмешательства в дела других стран.

В частности, Эспер затронул тему кибератак на грузинские сайты, в которых обвиняется Россия. Он подтвердил готовность США оказывать помощь партнерам для противодействия российскому вмешательству.  Газета.Ru

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