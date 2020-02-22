Комплексы "Панцирь-С1" прибыли из России в Сербию - министр обороны
20:00 22.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первая часть российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" доставлена в Сербию. Об этом сообщил в субботу министр обороны Сербии Александар Вулин.
"Сегодня на аэродром в Батайнице прибыла первая часть системы "Панцирь-С1", - цитирует министра пресс-служба ведомства.
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