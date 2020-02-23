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СМИ выяснили, кто получит право наблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию

10:47 23.02.2020 Источник: РБК

В законе о голосовании планируется указать, что наблюдателей за его проведением, подсчетом голосов и установлением итогов будут назначать Общественная палата и региональные общественные палаты, говорит собеседник РБК, знакомый с готовящимся текстом законопроекта.

Также Общественная палата сможет назначить наблюдателя в Центризбирком после официального опубликования указа президента о голосовании, а региональные общественные палаты смогут назначить наблюдателей в региональные избиркомы.

Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.

Наблюдателей будет назначать Общественная палата, сказал РБК и сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Общественная палата будет глобальным оператором этой истории, — уточнил он. — При этом мы обсуждали, что соглашения будут заключены и с Ассоциацией юристов, и с другими объединениями, которые готовы предоставлять наблюдателей».

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