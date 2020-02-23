СМИ выяснили, кто получит право наблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию
10:47 23.02.2020 Источник: РБК
Также Общественная палата сможет назначить наблюдателя в Центризбирком после официального опубликования указа президента о голосовании, а региональные общественные палаты смогут назначить наблюдателей в региональные избиркомы.
Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
Наблюдателей будет назначать Общественная палата, сказал РБК и сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Общественная палата будет глобальным оператором этой истории, — уточнил он. — При этом мы обсуждали, что соглашения будут заключены и с Ассоциацией юристов, и с другими объединениями, которые готовы предоставлять наблюдателей».
НОВОСТИ
- 10:40 23.02.2020
- Вопрос при голосовании по Конституции будет, вероятно, один и очень простой
- 09:30 23.02.2020
- В первый раз за 17 лет в Болгарии неонацистам власти не дали провести марш
- 09:00 23.02.2020
- У британцев есть козырь в торговых переговорах с ЕС - Макрон
- 21:00 22.02.2020
- Первичные результаты обыска, проведенного у российских биатлонистов в Италии, не выявили улик применения допинга
- 20:30 22.02.2020
- Эрдоган рассчитывает 5 марта обсудить Идлиб с Путиным, Макроном и Меркель
- 20:00 22.02.2020
- Комплексы "Панцирь-С1" прибыли из России в Сербию - министр обороны
- 19:30 22.02.2020
- Логинов заявил, что задумался об окончании карьеры биатлониста из-за постоянных нападок
- 19:00 22.02.2020
- Правительство поддержало законопроект о выходном на диспансеризацию для граждан старше 40 лет
- 18:30 22.02.2020
- Турция будет действовать в Сирии более решительно - Эрдоган
- 18:00 22.02.2020
- Зеленский пообещал наказать всех причастных к организации массовых беспорядков в Новых Санжарах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать