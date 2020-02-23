МиГ-29К потерпел крушение в Индии
13:30 23.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет МиГ-29К разбился в воскресенье в Индии в ходе тренировочного полета, летчик выжил. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщил представитель ВМС страны.
По его данным, истребитель упал в 10:30 по местному времени (8:00 мск) в индийском штате Гоа. "Пилот самолета был благополучно извлечен [из истребителя] и спасен", - говорится в сообщении. Проводится расследование обстоятельств крушения.
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