Условия сочинских договоренностей по Сирии Турция пока не исполнила - Песков

14:00 Источник: Интерфакс

Турция до сих пор не выполнила условия сочинских договоренностей по Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае можно однозначно говорить о том, что пока не выполнены условия сочинских договоренностей, которые больше года тому назад были подписаны двумя президентами, и где говорилось о том, что именно Турция должна будет обеспечить разведение, размежевание, вывод тяжелых вооружений и так далее", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК). Слова Пескова опубликованы на сайте программы.