В Белоруссии не собираются пересматривать цену на российский газ - СМИ

13:55 Источник: Интерфакс

Власти Белоруссии не планируют инициировать пересмотр утвержденной в середине февраля цены российского газа для республики в 2020 году, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" знакомый с позицией официального Минска источник.

Как сообщалось, в минувшую пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил послу в РФ Владимиру Семашко, что при нынешних условиях на мировом рынке энергоносителей российский газ для республики должен стоить порядка $90 за 1 тыс. куб. м.

Президент заявил послу, что "в этом направлении мы должны работать". "Это установка на перспективу. На этот год цена установлена и пересматриваться не будет", - сказал источник.