0
0
61
НОВОСТИ

В Белоруссии не собираются пересматривать цену на российский газ - СМИ

13:55 24.02.2020 Источник: Интерфакс

Власти Белоруссии не планируют инициировать пересмотр утвержденной в середине февраля цены российского газа для республики в 2020 году, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" знакомый с позицией официального Минска источник.

Как сообщалось, в минувшую пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил послу в РФ Владимиру Семашко, что при нынешних условиях на мировом рынке энергоносителей российский газ для республики должен стоить порядка $90 за 1 тыс. куб. м.

Президент заявил послу, что "в этом направлении мы должны работать". "Это установка на перспективу. На этот год цена установлена и пересматриваться не будет", - сказал источник.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:20 24.02.2020
Планы Украины по вступлению в НАТО будут включены в военную стратегию государства
0
8
13:10 24.02.2020
Индия готова купить в США вооружений на три миллиарда
0
43
08:55 24.02.2020
Россия будет строить свои вертолетоносцы в Крыму - СМИ
0
87
13:30 23.02.2020
МиГ-29К потерпел крушение в Индии
0
134
20:00 22.02.2020
Комплексы "Панцирь-С1" прибыли из России в Сербию - министр обороны
0
163
10:30 22.02.2020
США провели учения, симулирующие ядерный удар по России
0
162
21:20 20.02.2020
Боевики в Сирии попытались сбить российский Су-24 - СМИ
0
203
18:00 20.02.2020
Два турецких солдата погибли в результате авиаудара в Идлибе - Минобороны Турции
0
201
17:41 20.02.2020
ВКС России нанесли удар по прорвавшимся боевикам в сирийском Идлибе
0
208
15:00 20.02.2020
Военный спутник "Меридиан-М" успешно выведен на орбиту
0
213

Возврат к списку