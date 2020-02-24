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НОВОСТИ

Германия. Очевидцы сообщают, что на карнавале водитель направил машину на детей

19:10 24.02.2020 Источник: Интерфакс

Более 30 человек пострадали в результате наезда автомобиля на карнавальное шествие в немецком городе Фолькмарзене (федеральная земля Гессен), сообщает в понедельник таблоид Bild.

Первоначально речь шла о 10 раненых. Сообщается, что водитель въехал в толпу, протаранив ограждение, это мужчина в возрасте от 20 до 30 лет.

Представитель полиции сообщил изданию, что водитель автомобиля задержан, очевидцы сообщили изданию Frankfurter Rundschau, что водитель специально направлял машину на детей.

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