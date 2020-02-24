Германия. Очевидцы сообщают, что на карнавале водитель направил машину на детей
19:10 24.02.2020 Источник: Интерфакс
Более 30 человек пострадали в результате наезда автомобиля на карнавальное шествие в немецком городе Фолькмарзене (федеральная земля Гессен), сообщает в понедельник таблоид Bild.
Первоначально речь шла о 10 раненых. Сообщается, что водитель въехал в толпу, протаранив ограждение, это мужчина в возрасте от 20 до 30 лет.
Представитель полиции сообщил изданию, что водитель автомобиля задержан, очевидцы сообщили изданию Frankfurter Rundschau, что водитель специально направлял машину на детей.
НОВОСТИ
- 18:50 24.02.2020
- Коронавирус обрушил индекс Dow Jones
- 18:35 24.02.2020
- ВОЗ пока не признает "Уханьскую пневмонию" пандемией
- 16:06 24.02.2020
- Россия и Турция планируют новые консультации по ситуации в Идлибе - Лавров
- 14:31 24.02.2020
- Трамп похвалил лунную программу Индии и выразил надежду на сотрудничество
- 14:20 24.02.2020
- Планы Украины по вступлению в НАТО будут включены в военную стратегию государства
- 13:55 24.02.2020
- В Белоруссии не собираются пересматривать цену на российский газ - СМИ
- 13:10 24.02.2020
- Индия готова купить в США вооружений на три миллиарда
- 13:00 24.02.2020
- Власти Китая не рекомендуют гражданам КНР посещать Соединенные Штаты
- 12:00 24.02.2020
- Власти ЕС готовы выделить 230 млн евро на борьбу с "Уханьской пневмонией"
- 11:45 24.02.2020
- В Китае уверены, что коронавирус COVID-19 имеет естественное происхождение
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать