Палестина и Израиль достигли договоренности и прекращении огня - СМИ
07:40 25.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палестинские группировки и Израиль договорились в понедельник вечером при посреднических усилиях Египта и ООН о прекращении огня. Об этом сообщил телеканал "Скай ньюс - Арабия".
Как отмечает телестанция, режим прекращения огня между сторонами вступил в силу в полночь по местному времени (01:00 мск).
В ночь на понедельник ВВС Израиля нанесли ракетный удар по окрестностям Дамаска, где находится военная база палестинцев и где, по информации телеканала "Аль-Хадас", разрабатываются образцы ракетного оружия, которое затем производится в Газе и используется для вооруженных вылазок против Израиля. Израильская авиация в ночь на понедельник атаковала и десятки связанных с "Исламским джихадом" целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы и попытку подрыва фугаса на границе с анклавом в воскресенье.
Минувшим днем обмен ударами возобновился и продолжался до последнего времени. Как сообщала израильская армейская пресс-служба, за последние сутки радикалы из Газы запустили более 40 ракет по Израилю, около половины из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху предупредил в понедельник, что в случае продолжения обстрелов из Газы еврейское государство готово начать там военную операцию для восстановления спокойствия.
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