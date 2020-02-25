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Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в 2021 году

10:20 25.02.2020 Источник: Известия

Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.

Цены подскочат, если с 2021 года вступят в силу нормативы, предполагающие стопроцентную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки. В администрации президента «Известиям» пояснили, что, по поручению главы государства, кабмин должен принять концепцию расширенной ответственности производителей и импортеров до конца марта. В АП рассчитывают, что правительство учтет весь комплекс мнений в том объеме, который потребуется для своевременного выполнения поручения.

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