РФ принимает меры по укреплению мира на принципах невмешательства - поправки к конституции
12:00 25.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Члены рабочей группы по подготовке изменений в конституцию предлагают закрепить в основном законе страны, что Россия предпринимает меры по укреплению международной безопасности и мира, не вмешиваясь при этом в дела других стран. Об этом во вторник сообщил член рабочей группы, декан юридического факультета Санкт- Петербургского государственного университета Сергей Белов.
"Кроме той формулировки, которую мы с вами уже неоднократно обсуждали в отношении приоритета конституции над международными договорами РФ и решениями межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров, по итогам обобщения внесенных в рабочую группу поправок предлагается также ввести в отдельную статью 79 примечание о том, что РФ принимает меры для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, поддерживает обеспечение мирного сосуществования государств и народов, защиту общечеловеческих ценностей и исходит из недопустимости вмешательства во внутренние дела государств", - сказал он, перечисляя поправки, предлагаемые ко второму чтению президентского законопроекта о внесении изменений в основной закон страны.
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