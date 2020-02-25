Мишустин назвал ключевые задачи правительства

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Российский премьер назвал ключевые задачи правительства. Это повышение доходов россиян и увеличение темпов роста экономики, заявил Михаил Мишустин.

Достижение приоритетных целей «позволит получить широкий эффект и по другим направлениям — в образовании, науке, инновациях, социальной сфере и в бизнесе», сказал премьер на встрече в Кургане с представителями общественности. Говорит Москва