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Мишустин назвал ключевые задачи правительства

17:00 25.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Российский премьер назвал ключевые задачи правительства. Это повышение доходов россиян и увеличение темпов роста экономики, заявил Михаил Мишустин.

Достижение приоритетных целей «позволит получить широкий эффект и по другим направлениям — в образовании, науке, инновациях, социальной сфере и в бизнесе», сказал премьер на встрече в Кургане с представителями общественности.  Говорит Москва

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