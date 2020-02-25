Мишустин назвал ключевые задачи правительства
17:00 25.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Российский премьер назвал ключевые задачи правительства. Это повышение доходов россиян и увеличение темпов роста экономики, заявил Михаил Мишустин.
Достижение приоритетных целей «позволит получить широкий эффект и по другим направлениям — в образовании, науке, инновациях, социальной сфере и в бизнесе», сказал премьер на встрече в Кургане с представителями общественности. Говорит Москва
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