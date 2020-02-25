Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за "грязную" нефть

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия и Россия подписали протокол, предусматривающий компенсации за поставки загрязненной российской нефти по трубопроводу "Дружба" из расчета $15 за баррель, сообщил журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"Подписан протокол о том, что российская сторона готова компенсировать", - сказал Сизов.

Он уточнил, что "речь идет о сумме по аналогии с другими сторонами, которые были вовлечены в эту историю с "грязной" нефтью, - это контрагенты в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии". "Из открытых источников стало известно, что они получили компенсацию в размере $15 на баррель поставленной нефти с повышенным содержанием хлорорганики", - пояснил замглавы "Белнефтехима".