Из-за отказа в визах США представителям государств-членов в ООН нарастает кризис
07:50 26.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США продолжают не выдавать визы представителям России для участия в мероприятиях ООН, а также для работы в российском постпредстве при организации. Об этом заявил во вторник зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин на заседании комитета всемирной организации по отношениям с принимающей стороной, то есть США.
"Кризис невыдачи виз представителям государств-членов нарастает, - сказал он. - США не выдают визы представителям России, которые должны стать сотрудниками миссии. Не продлеваются визы у уже работающих в миссии дипломатов. Не выдаются визы гражданам России, которые отобраны для работы в Секретариате ООН. Эта политика распространяется и на другие государства".
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