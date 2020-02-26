Ветераны получат ко Дню Победы бесплатные кнопочные телефоны
11:32 26.02.2020 Источник: Известия
Сотовые операторы поддерживают проведение такой акции, рассказали «Известиям» их представители. Несмотря на то что продажи кнопочных аппаратов снижаются, они все еще востребованы, причем не только у пожилых людей. Доля таких устройств в общих продажах мобильных телефонов составляет 27%, следует из данных компании GfK.
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