Путин потребовал жестко реагировать на произвол и фальсификации со стороны полиции

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин потребовал предельно жестко реагировать на факты произвола и фальсификации со стороны сотрудников правоохранительных органов. "Особое внимание [нужно] уделить вопросам обеспечения законности органами дознания и предварительного следствия, - сказал он на заседании коллегии МВД России. - На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников, преступающих закон".