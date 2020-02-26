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Путин потребовал жестко реагировать на произвол и фальсификации со стороны полиции

14:32 26.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин потребовал предельно жестко реагировать на факты произвола и фальсификации со стороны сотрудников правоохранительных органов. "Особое внимание [нужно] уделить вопросам обеспечения законности органами дознания и предварительного следствия, - сказал он на заседании коллегии МВД России. - На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников, преступающих закон".

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