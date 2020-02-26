Экс-глава службы экономической разведки Франции будет вести передачи на RT France

14:52

В марте бывший руководитель службы экономической разведки Франции Ален Жюйе начнет вести на телеканале RT France программу о геополитике под названием La Source («Источник»). Передача будет длиться 13 минут, ее будут выпускать в эфир дважды в месяц, сообщает RT.

Планируется, что главными темами, которые будут обсуждаться в программе Алена Жюйе станут дипломатия и конфликты, терроризм и безопасность, экономическая разведка. «Вне всяких идеологических соображений, практическая геополитика должна позволить гражданам лучше понимать объективную реальность», — полагает Жюйе.

По словам главы RT France Ксении Федоровой, то, что персона такого масштаба будет работать с RT, для нее - счастье. «Уверена, что он позволит нашим зрителям глубже взглянуть на геополитические процессы, происходящее в мире», — подчеркивает Федорова.