Мэр Собянин назвал приоритеты программы «Мой район» в Бибиреве

17:15

В рамках выполнения программы «Мой район» в московском районе Бибирево будут благоустроены десятки дворов, модернизированы зоны отдыха, медицинские учреждения и транспортная инфраструктура. По словам мэра Сергея Собянина, который сегодня осмотрел в муниципалитете шоурум «Новый московский стандарт поликлиник», благоустройство будет комплексным. «Работы, связанные с поликлиникой, они являются такой важной частью программы «Мой район», которую мы с вами вместе формировали. Это и благоустройство, и строительство новых ФОКа и бассейна в Бибирево», - отметил градоначальник.

Он напомнил, что программой предусмотрена в Бибиреве входит реконструкция развязки Алтуфьевского шоссе с МКАДом, а так же благоустройству общественных пространств.

По данным главы управы района Сергея Юрьева, в 2020 году планируют благоустроить 35 дворов, в 2021 году - территории образовательных учреждений, а на 2022 год запланированы работы в сквере «В гостях у сказки».