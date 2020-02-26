Крашенинников сообщил о согласовании Путиным даты голосования по Конституции
18:40 26.02.2020 Источник: RNS
Президент России Владимир Путин согласовал дату проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сказал председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после встречи президента РФ Владимира Путина с членами рабочей группы по поправкам в Основной закон.
«22 (апреля) мы согласовали фактически... Владимир Владимирович (Путин) только что согласился с этим», — сказал Крашенинников журналистам в Кремле.
Он добавил, что этот 22 апреля для россиян станет оплачиваемым выходным днем. RNS
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