Крашенинников сообщил о согласовании Путиным даты голосования по Конституции

18:40 Источник: RNS

Президент России Владимир Путин согласовал дату проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сказал председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после встречи президента РФ Владимира Путина с членами рабочей группы по поправкам в Основной закон.

«22 (апреля) мы согласовали фактически... Владимир Владимирович (Путин) только что согласился с этим», — сказал Крашенинников журналистам в Кремле.

Он добавил, что этот 22 апреля для россиян станет оплачиваемым выходным днем. RNS