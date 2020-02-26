Россия с 28 февраля перестанет выдавать визы гражданам Ирана
22:40 26.02.2020 Источник: РБК
Россия с 28 февраля вводит запрет на выдачу виз гражданам Ирана из-за роста числа заразившихся коронавирусом в этой стране. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает корреспондент РБК.
Исключение составляют деловые и гуманитарные визы.
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