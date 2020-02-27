В Европе напали на критика руководства Чечни - СМИ

10:32 Источник: Эхо Москвы

В Европе напали на критика Рамзана Кадырова, которому спикер парламента Чечни объявил кровную месть. Неизвестный ударил молотком по голове чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в его квартире, пока он спал. Но Абдурахманов смог обезвредить нападавшего, а сам попал в больницу, сообщается на сайте чеченской ассоциации «Вайфонд». Где именно это произошло, не уточняется, но сайт «Кавказский узел» пишет, что Абдурахманов живет в Польше. Эхо Москвы