В Европе напали на критика руководства Чечни - СМИ
10:32 27.02.2020 Источник: Эхо Москвы
В Европе напали на критика Рамзана Кадырова, которому спикер парламента Чечни объявил кровную месть. Неизвестный ударил молотком по голове чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в его квартире, пока он спал. Но Абдурахманов смог обезвредить нападавшего, а сам попал в больницу, сообщается на сайте чеченской ассоциации «Вайфонд». Где именно это произошло, не уточняется, но сайт «Кавказский узел» пишет, что Абдурахманов живет в Польше. Эхо Москвы
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