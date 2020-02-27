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Моногорода могут уплотнить для сокращения расходов

11:32 27.02.2020 Источник: Известия

Моногорода планируется спасать с помощью уплотнения. Жителей предлагается переселять из опустевших домов на окраинах в центр либо в соседние поселения для снижения расходов бюджета, рассказали «Известиям» эксперты, участвующие в разработке модели для кабмина. К концу года ведомства представят доклад с различными вариантами оптимизации в правительство РФ, следует из плана реализации Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года, с которым ознакомились «Известия».

Схожая система уже опробована в Воркуте, обсуждается возможность распространить её на другие города. На месте расселенных домов можно создавать зеленые зоны, а высвобождающиеся средства направить на модернизацию коммунального хозяйства. 

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