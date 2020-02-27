Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана 5 марта в Стамбуле не планируется

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретятся 5 марта в Стамбуле.

"Пока в планах у президента Путина 5 марта такой встречи нет", - сказал в четверг представитель Кремля журналистам.