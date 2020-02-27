Все ветераны - граждане России - получат выплаты к 9 мая
15:12 27.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Песков: все ветераны — граждане России — получат выплаты к 9 мая. Об этом пресс-секретарь президента России заявил журналистам. Выплаты к 75-летию Победы автоматически получат с пенсией.
В начале февраля Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 9 мая инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны 75 тысяч рублей. Говорит Москва
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