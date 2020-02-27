0
0
55
НОВОСТИ

Все ветераны - граждане России - получат выплаты к 9 мая

15:12 27.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Песков: все ветераны — граждане России — получат выплаты к 9 мая. Об этом пресс-секретарь президента России заявил журналистам. Выплаты к 75-летию Победы автоматически получат с пенсией.

В начале февраля Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 9 мая инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны 75 тысяч рублей.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 27.02.2020
Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 500 человек
0
45
15:09 27.02.2020
МКБ прогнозирует повышение спроса девелоперов на банковские продукты
0
75
15:00 27.02.2020
Крашенинников сообщил, что принятие поправок к Конституции даст право пересмотреть состав правительства
0
102
14:32 27.02.2020
Поиск с вертолета пропавших детей не дал результата - МЧС
0
145
14:12 27.02.2020
Вакцины против коронавируса нет, изготовить ее быстро не получится - глава института Коха
0
148
14:00 27.02.2020
Памфилова выступила против порога явки при голосовании по поправкам в Конституцию
0
193
13:32 27.02.2020
Коронавирус обнаружен в 48-ми странах мира
0
248
13:20 27.02.2020
На МКС проведут эксперимент по ограничению связи с Землей
0
229
13:05 27.02.2020
По подозрению в провозе запрещенного вещества в Турции задержали россиянку
0
236
13:00 27.02.2020
Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана 5 марта в Стамбуле не планируется
0
229

Возврат к списку