Российская сторона принуждает Белоруссию к интеграции - Лукашенко

16:12 Источник: Эхо Москвы

Российская сторона принуждает Белоруссию к интеграции, — заявил Александр Лукашенко.

По его словам, этот процесс сопровождается масштабной пропагандой в российских СМИ. Лукашенко утверждает, что предъявил Владимиру Путину целую подборку публикаций. При этом президент Белоруссии подчеркнул, что при Борисе Ельцине такого не было. Эхо Москвы