Российская сторона принуждает Белоруссию к интеграции - Лукашенко
16:12 27.02.2020 Источник: Эхо Москвы
Российская сторона принуждает Белоруссию к интеграции, — заявил Александр Лукашенко.
По его словам, этот процесс сопровождается масштабной пропагандой в российских СМИ. Лукашенко утверждает, что предъявил Владимиру Путину целую подборку публикаций. При этом президент Белоруссии подчеркнул, что при Борисе Ельцине такого не было. Эхо Москвы
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