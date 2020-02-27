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Российская сторона принуждает Белоруссию к интеграции - Лукашенко

16:12 27.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Российская сторона принуждает Белоруссию к интеграции, — заявил Александр Лукашенко.

По его словам, этот процесс сопровождается масштабной пропагандой в российских СМИ. Лукашенко утверждает, что предъявил Владимиру Путину целую подборку публикаций. При этом президент Белоруссии подчеркнул, что при Борисе Ельцине такого не было.  Эхо Москвы

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