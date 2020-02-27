Вице-президент Ирана Масуме Эбтекар заразилась коронавирусом - ИРНА

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар оказалась в числе зараженных коронавирусом. Об этом в четверг сообщило иранское агентство ИРНА.

По его сведениям, Эбтекар госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь.