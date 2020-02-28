Цена нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые с июля 2017 года
13:00 28.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4% - до $49,66 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 12:31 мск.
В последний раз цена нефти находилась ниже $50 за баррель в конце июля 2017 г.
Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют на 4,5% - до $44,95 за баррель, минимума с января 2019 года.
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