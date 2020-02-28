Цена нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые с июля 2017 года

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4% - до $49,66 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 12:31 мск.

В последний раз цена нефти находилась ниже $50 за баррель в конце июля 2017 г.

Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют на 4,5% - до $44,95 за баррель, минимума с января 2019 года.